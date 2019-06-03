В понедельник, 3 июня, зафиксирован рекордно высокий индекс Московской биржи, сообщает ТАСС.

Впервые в истории он превысил 2700 пунктов, достигнув показателя 2703,37. Такое мощное укрепление позиций эксперты объясняют несколькими факторами.

Во-первых, это рост акций "Газпрома", которые составляют более 16% веса индекса Мосбиржи. Они выросли на 8,2%. Также существенный рост показали "Аэрофлот" (+2,7%), "Новатэк" (+2,3%), "Полиметал" (+1,8%), Сбербанк (+1%) и АФК "Системы" (+0,9%).

Во-вторых, это стабильно высокая цена на нефть, которая стабильно удерживается выше 70 долларов за баррель, что положительно сказывается на цене акций нефтяных компаний.

В-третьих, это эффект торговой войны США и Китая, которая открывает новые возможности для российских экспортеров.