В России увеличивается спрос на праворульные автомобили, сообщает "Автостат".

За четыре месяца 2019 года было продано 186 тысяч таких иномарок, что на 3,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Примечательно, что абсолютное большинство транспортных средств куплено с рук. Первого своего владельца в России нашли только 22,6 тысячи машин.

Наиболее популярной маркой среди подержанных авто традиционно стала Toyota (100, 2 тыс. шт.). На нее пришлось чуть больше половины (54%) всех продаж.

Тройку дополнили Nissan (31 тыс. шт.) и Honda (23,3 тыс. шт.). Замкнули пятерку Mazda и Mitsubishi.