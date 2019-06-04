EurekAlert опубликовал результаты исследования шотландских ученых Эдинбургского университета, сумевших доказать, что лекарство от рака есть в самом человеке.

Как сообщает "МедикФорум" речь идет о молекуле LL-37, которая вырабатывается организмом в ответ на инфекции для помощи иммунной системе в борьбе с вредными бактериями и вирусами.

Исследователи провели серию экспериментов на мышах и выяснили, что LL-37 достаточно эффективна и против раковых клеток.

Во время иммунотерапии молекула стимулировала иммунную атаку на злокачественную опухоль. В результате размер ее уменьшался, а некоторые мыши и вовсе полностью излечивались от онкологии.

LL-37 заставляет дендритные клетки усиливать борьбу с опухолью. А иммунотерапия предполагает как раз выращивание этих клеток. Ученые пришли к выводу, что совместное использование этих двух лекарств от рака значительно повышает шансы на излечение.

Главная проблема заключается в том, что культивирование дендритных клеток – это длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс.