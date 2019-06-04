Институт исследований интернета подготовил доклад, обосновывающий необходимость производителям смартфонов с встроенными сим-картами хранить данные клиентов и криптографические ключи на российских серверах.

Как сообщает "Метагазета", Минкомсвязи не видит никаких причин для запрета технологии и предлагает разрешить ее использование.

Отмечается, что eSim так же идентифицирует пользователя, как и обычная сим-карта, и поэтому не требует дополнительных изменений в законодательстве.

Ведомство уже приступило к разработке нормативной базы для их внедрения. Планируется, что она будет полностью готова до конца 2019 года.

Напомним, eSim – это интегрированный в гаджет чип, на который в качестве "софта" можно устанавливать себе любого оператора, не приобретая сим-карты.