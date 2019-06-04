Блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов (BadComedian) выпустил видеообращение, в котором заявил, что в ближайшее время может закрыть свой youtube-канал.

По его словам, уже полгода у него пытается высудить миллион рублей российская кинокомпания Kinodanz за обзор ее фильма "За гранью реальности".

Его обвиняют в том, что он нарушил авторские права, превысив допустимые объемы цитирования.

При этом законодательно не установлена норма допустимого цитирования фильмов во время обзоров, утверждает Баженов.

Он также акцентировал внимание, что фильмы этой компании финансировались Министерством культуры, то есть деньгами налогоплательщиков.

"То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", — возмущается видеоблогер.