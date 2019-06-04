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Бросившая детей в хостеле мать объяснила свой поступок

, ИА "Амител"
Против женщины возбуждены уголовные дела за оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей
Фото: vd-tv.ru

Фото: vd-tv.ru

Во вторник, 28 мая, в отделение полиции поступила информация о брошенных в городе Котельники двоих годовалых детях.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, их оставила в хостеле мать, куда она пришла, отказавшись предоставить администратору паспорт, а после – исчезла.

Для побега она использовала предлог "взять паспорт в машине". Однако сотрудник учреждения напрасно ждал ее возвращения.

Женщину задержали. Она не признает своей вины. По ее словам, она оставила детей со знакомой, которая пообещала оказывать услуги няни за определенную сумму денег.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: ст. 125 ("Оставление в опасности") и ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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