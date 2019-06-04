ГУ МЧС России по Алтайскому краю в связи с теплой и сухой погодой предупреждает о высокой угрозе распространения огня.

В период с 4 по 6 июня в регионе существует повышенный риск природных пожаров. В частности, на части территории прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Волчихинском и Ключевском районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

- не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

- не разводить костры (в том числе, не сжигать мусор и траву);

- не давать детям играть с огнем;

- в случае возникновения возгорания, постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить об этом в соответствующие ведомства.