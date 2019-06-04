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Минздрав раскритиковал заявление Счетной палаты о неповышении зарплат врачей

, ИА "Амител"
Минздрав указал, что из 170 целевых показателей по зарплате не выполнено только четыре
Минздрав указал, что зарплата среднего и младшего медперсонала растет приличными темпами / Фото: rabotnikitv.com

Минздрав указал, что зарплата среднего и младшего медперсонала растет приличными темпами / Фото: rabotnikitv.com

Минздрав России заявил о несогласии с выводами Счетной палаты о неисполнении в большинстве регионов майского указа президента России в части увеличения средней зарплаты для сотрудников больниц, сообщает RNS.

Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

"В Минздраве России не согласны с выводами Счетной палаты относительно заявления о неисполнении в большинстве регионов майского указа президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. Фактические значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности осуществляются по итогам года. Таким образом, при принятии управленческих решений используются прогнозные значения", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что динамика зарплаты и дохода от трудовой деятельности имеет сезонные колебания в течение года, что снижает точность прогноза.

Также добавили, что, по информации Минтруда России, отклонение в пределах 5% считается выполнением.

"Аналогично оценивается достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных Указом 597, в других отраслях бюджетной сферы. По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5-процентного отклонения выполнены во всех 85 субъектах Российской Федерации, младшего медицинского персонала – в 81 субъекте Российской Федерации", – подчеркнули в министерстве.

Таким образом, как указал Минздрав, из 170 целевых показателей по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала в 85 регионах России не выполнено только четыре показателя по младшему медицинскому персоналу с отклонением более 5% – в Мурманской области (86,6%), Республике Тыва (93,6%), Пермском крае (91,6%) и Камчатском крае (94,7%).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.06.2019 08:35
- гость -

Ща по новому посчитают и все ОК будет.

0  0
4.06.2019 09:04
- гость -

Потому что Минздрав оперирует липовыми отчетами региональных минздравов. А те в свою очередь формируют отчеты исходя из липовой информации с мест. А счетная палата берет реальные показатели исходя из результатов проверок ФХД.

0  0
4.06.2019 09:05
- гость -

У Минздрава России все красиво на бумажках. Смиритесь, насекомые

0  0
4.06.2019 11:04
- гость -

Надо пересчитать по методике как у рейтинга путина. У нас врачи вообще олигархами окажутся! Инфа 146%...

0  0
4.06.2019 11:04
- гость -

А что, врачи, если зарплату повысят меньше с больных крысятничать будете?

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