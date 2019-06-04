Минздрав России заявил о несогласии с выводами Счетной палаты о неисполнении в большинстве регионов майского указа президента России в части увеличения средней зарплаты для сотрудников больниц, сообщает RNS.

Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

"В Минздраве России не согласны с выводами Счетной Палаты относительно заявления о неисполнении в большинстве регионов майского указа Президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. Фактические значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности осуществляются по итогам года. Таким образом, при принятии управленческих решений используется прогнозные значения", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что динамика зарплаты и дохода от трудовой деятельности имеет сезонные колебания в течении года, что снижает точность прогноза.

Также добавили, что, по информации Минтруда России, отклонение в пределах 5% считается выполнением.

"Аналогично оценивается достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных Указом 597, в других отраслях бюджетной сферы. По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5 % отклонения выполнены во всех 85 субъектах Российской Федерации, младшего медицинского персонала — в 81 субъекте Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.

Таким образом, как указал Минздрав, из 170 целевых показателей по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала в 85 регионах России не выполнено только 4 показателя по младшему медицинскому персоналу с отклонением более 5% — в Мурманской области (86,6%), Республике Тыва (93,6%), Пермском крае (91,6%) и Камчатском крае (94,7%).