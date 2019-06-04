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"Будет непросто": Хорохордин решил участвовать в выборах главы Республики Алтай

, ИА "Амител"
"Место по уровню жизни, которое мы занимаем сегодня, не соответствует ожиданиям", – отметил Хорохордин
Хорохордин пообещал вместе с жителями сделать все возможное и даже больше / Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Хорохордин пообещал вместе с жителями сделать все возможное и даже больше / Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил в своем Instagram, что намерен принять участие в выборах губернатора региона.

"Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Я заявляю о решении пойти на выборы главы Республики Алтай в сентябре этого года и надеюсь на вашу максимальную поддержку. Как вы знаете, я приступил к работе в Горном Алтае 20 марта по указу президента", – сообщил Хорохордин.

"Владимир Путин поставил передо мной задачу разобраться с ситуацией в регионе, которую простой не назовешь. Я считаю, и уверен, что вы со мной солидарны, что то место по уровню жизни, которое мы занимаем сегодня, не соответствует ожиданиям, нашему потенциалу. Помимо проблем, которые всем хорошо известны, есть точки роста, есть возможности существенно улучшить социально-экономические показатели, добиться роста по всем направлениям, сделать жизнь намного комфортнее. За два месяца я посетил почти все районы Горного Алтая и хорошо знаю, о чем говорю", – обратился Хорохордин к жителям региона.

"Конечно, это будет непросто. Предстоит много работы. Но я уверен, что вместе с вами мы сделаем все возможное и даже больше! Именно поэтому официально я объявлю о своем решении завтра, 4 июня, на сессии Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай", – заключил врио главы региона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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