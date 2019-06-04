Число россиян с ожирением увеличилось в 1,7 раза за пять лет

Число россиян с ожирением с 2013 по 2018 год выросло в 1,7 раза, прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением, сообщает RNS со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году".

"В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом. При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением", – говорится в докладе.

За аналогичный период среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет рост показателей заболеваемости ожирением с впервые в жизни установленным диагнозом составил 1,3 раза, незначительное снижение зафиксировано среди детей в возрасте от 0 до 14 лет – 2%.

При этом отмечается недоедание россиянами картофеля, молочных продуктов, овощей, фруктов и растительного масла.

"Выявлено, что 100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% – фруктов, 83,1% – растительного масла", – следует из доклада.

По результатам анализа среднедушевого потребления пищевых продуктов отмечается незначительное снижение потребления овощей на 3 кг в год на человека, хлеба и хлебобулочных изделий – на 2 кг, молочных продуктов – на 7 литров в год на душу населения. По остальным группам пищевых продуктов уровень потребления не изменился.