В субботу вечером, 1 июня, в селе Зимино 51-летний мужчина на автомобиле "Тойота" выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, в результате чего 18-летний водитель мопеда погиб на месте ДТП, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По информации ГТРК "АЛТАЙ", по предварительным данным, скорость автомобиля была не менее ста километров в час. После столкновения с мопедом машина буквально пролетела еще несколько десятков метров через заборы двух усадеб и врезалась в дом. Водитель и пассажир не пострадали. Причем водитель был настолько пьян, что не смог самостоятельно выйти из салона.

Как рассказал очевидец, молодой человек ехал на скутере по правой полосе: "По той же полосе двигалась серебристая "Тойота Корона Премио", в ней были двое пьяных мужчин. В результате наезда на скутер парень отлетел на 15 метров и погиб на месте, а автомобиль влетел в забор".

Также он сообщил, что у водителя автомобиля, который был пьян, "есть родственники в органах и он может избежать наказания".

Как ранее сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, по предварительным данным, 1 июня около 19 часов 50 минут водитель – мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Корона", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом "Рейсер", под управлением мужчины 2000 года рождения.