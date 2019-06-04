Порядок зачисления детей в школу могут изменить в России

В России у младших школьников может появиться приоритетное право зачисления в ту же школу, где учатся их старшие братья и сестры – соответствующие поправки в Семейный кодекс разработали и внесли в Госдуму в мае, а планируется обсудить их во вторник, 4 июня, на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет "Парламентская газета".

Сейчас по закону "Об образовании" детей принимают в школу, учитывая их проживание на закрепленной за организацией территории и количество мест.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ставший одним из авторов инициативы, отметил, что те дети, которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства, должны иметь право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в школы, где обучаются их братья и сестры.

"Сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих регионах. В некоторых из них ситуацию смогли изменить на местном уровне, например, в Тверской области, в Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно", – сказал депутат.

По его словам, семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, нередко сталкиваются с проблемами их устройства на обучение в одну школу: "Это создает очевидные неудобства, как для детей, так и их родителей, и не способствует укреплению семьи".

Крашенинников отметил, что если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные друг от друга, довольно сложно.