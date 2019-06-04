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Новый вид алиментов на детей может появиться в России

, ИА "Амител"
Для ребенка предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно
Авторы инициативы уверены, что алименты помогут обеспечить права ребенка на жилище / Фото: ydplaw.ru

Авторы инициативы уверены, что алименты помогут обеспечить права ребенка на жилище / Фото: ydplaw.ru

Родителей могут обязать платить дополнительные алименты на проживающих отдельно детей – в том случае если дети будут признаны нуждающимися в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий, пишет "Парламентская газета".

На сегодня в качестве оснований для привлечения родителей к дополнительным расходам названы такие обстоятельства, как тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.

Такая мера прописана в законопроекте Минюста, который во вторник, 4 июня, планирует рассмотреть Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Представит инициативу заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

В документе отмечается, что для ребенка предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно, чтобы обеспечить ему жилье.

Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во‑первых, ни у ребенка, ни у родителя, с которым он живет, нет пригодной для постоянного проживания недвижимости. Речь идет как о собственности, так и о праве пользования, например, когда они зарегистрированы в квартире или доме бабушек и дедушек. Во‑вторых, мама или папа должны находиться "в трудной жизненной ситуации", то есть не иметь возможности тратиться на жилье. В‑третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.

При этом решать, нужно ли дополнительно что-то взыскивать с родителя или нет, будет суд, "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон".

Предполагается, что размер ежемесячной доплаты будет устанавливаться в твердой денежной сумме.

Авторы инициативы уверены, что это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты. Также они отмечают, что цель задачи – обеспечить права ребенка на жилище.

Проект разработан во исполнение пункта 23 плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ. Сегодня Семейный кодекс предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, принято рассматривать в качестве одной из разновидностей алиментных платежей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов или соглашения об участии в несении дополнительных расходов применяется судебная процедура взыскания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.06.2019 10:32
месный

короче - дети это большая проблема, особенно в рaшке где всё стремительно меняется в худшую сторону для большинства

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