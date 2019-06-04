Матвиенко назвала Крым духовным центром России

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений в Ливадийском дворце назвала Крым одним из духовных центров страны, сообщается на сайте верхней палаты.
"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий", – подчеркнула Матвиенко.
Она напомнила, что нынешний год особенный, так как исполнилось пять лет событиям, которые вошли в историю под названием "Крымская весна". Это стало символом общенационального единения, подчеркнула она.
Матвиенко также отметила, что национальный состав полуострова отличается удивительным многообразием: "В Крыму, как и во всей стране, необходимо уделять самое пристальное внимание укреплению мира и согласия, объединяя усилия государства и гражданского общества".
В понедельник, 3 июня, делегация Совфеда во главе с Матвиенко прибыла в Ялту для участия в работе Международного гуманитарного Ливадийского форума, который пройдет 4-5 июня.
Ранее Матвиенко заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения.
Комментарии
Бабушка больна на голову. Возрождение это когда даже Сбера нет? Если пять лет назад я мог туда съездить и отдохнуть, то теперь я нищий. Спасибо вам великие менеджеры!
В 2014 году действительно в воздухе летал дух возрождения. Даже мне - закоренелому скептику на мгновение показалось, что мы - огого! Олимпияду победили, Крым "занашили", донбасс к нам запросился (а там действительно настоящие трудяги и патриоты живут). Но дальше было как-то не внятно... С донбассом замялись (а зря!), Крым наши властьпридержащие использовали исключительно в своих личных интересах (дачь там наприхватизировали), уровень жизни в России стал падать. Цены в высь, все по уши в кредитах. Да потом это ещё и пенсионной реформой отполировали. Ну а крымчане что? Они тоже ворчат. Ворчат на то, что в Крым хлынули богатенькие буратины из России и скупили там всё, подняв все крымские ценники, ухудшив, в итоге уровень жизни крымчан. Положительное тоже есть. Мост построили, а он явно выгоден в плане инфраструктуры и логистики, вроде как медицину подтянули - ремонты в медучреждениях вроде как сделали. Это хорошо. Но по сухому остатку в Крымнаше и для крымчан и для материковых россиян есть и плюсы и минусы. И х.з. чего больше... А что с точки зрения жителя Алтая, так лучше бы его вообще не было! Крымнаша этого...