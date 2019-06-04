Матвиенко назвала Крым духовным центром России

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений в Ливадийском дворце назвала Крым одним из духовных центров страны, сообщается на сайте верхней палаты.

"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий", – подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что нынешний год особенный, так как исполнилось пять лет событиям, которые вошли в историю под названием "Крымская весна". Это стало символом общенационального единения, подчеркнула она.

Матвиенко также отметила, что национальный состав полуострова отличается удивительным многообразием: "В Крыму, как и во всей стране, необходимо уделять самое пристальное внимание укреплению мира и согласия, объединяя усилия государства и гражданского общества".

В понедельник, 3 июня, делегация Совфеда во главе с Матвиенко прибыла в Ялту для участия в работе Международного гуманитарного Ливадийского форума, который пройдет 4-5 июня.

Ранее Матвиенко заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения.