Первый замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила в Министерство труда и социальной защиты запрос с требованием разобраться, по каким причинам Пенсионный фонд в ряде регионов отказывает в выплатах пособий родителям детей-инвалидов, работающим в некоммерческих организациях на общественных началах, сообщает РИА "Новости".

Окунева отметила, что такие прецеденты были зафиксированы в отношении активистов Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

"Необходимо, чтобы Минтруд РФ разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию – на каких основаниях было принято решение отказать в выплате. В связи с этим я направила депутатский запрос на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина", – заявила депутат.

Она подчеркнула, что отказ в предоставлении родителям детей с ограниченными физическими возможностями выплат противоречит политике государства, одним из главных приоритетов которого является поддержка материнства и детства.

В своем запросе Окунева указала, что в таких ситуациях надзорные органы должны вставать на сторону родителей детей-инвалидов. В Минтруде подтвердили получение обращения и пообещали его изучить.