Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок с политическими требованиями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% респондентов готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же сограждан не намерены в них участвовать.

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян (71%) считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти сограждан (74%) не намерены в них участвовать, следует из опроса.

87% участников опроса не замечали, чтобы в их городе или районе за последние 2-3 месяца имели место какие-либо протестные акции или пикеты.

Опрос проведен среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.