Авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла на Чуйском тракте вечером 3 июня.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, в 19:40 часов на 186-м км автодороги Р-256 столкнулись рейсовый автобус KIA и грузовик Mercedes, которые двигались в попутном направлении в сторону Новосибирска. В результате аварии никто не пострадал: ни водители, ни пассажиры не обращались за медицинской помощью. Людей пересадили в другой автобус транспортной компании, и они продолжили свой путь. Очевидцы сообщают, что в салоне находилось 20 человек, в том числе трое детей.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, автобус врезался в заднюю часть грузовика.