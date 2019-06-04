Почему барнаулец 10 лет выбирает автомобили одной марки

Егор Плешивцев – известный предприниматель не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Ему принадлежит компания "Алтайские перевозки", услугами которой охотно пользуются звезды. Сам Егор не представляет жизни и работы без машины. Уже более 10 лет он предпочитает автомобили одной марки – Hyundai, которые приобретает в автоцентре АНТ. Егор рассказал Amic.ru, почему считает идеальными для себя и бизнеса машины именно этого бренда и почему за новым автомобилем предпочитает идти в АНТ.
Вся жизнь в движении
"У меня вся жизнь в движении", – говорит о себе Егор Плешивцев. – 2,5 месяца назад купил в автоцентре АНТ Hyundai Santa Fe и за это время уже накатал 7,5 тысячи километров".
Даже несмотря на то что он руководитель, Егор часто предпочитает сам садиться за руль, особенно если в "Алтайские перевозки" поступает заказ от випов или звезд. Говорит: "Так проще все держать под контролем".
Заказы поступают часто. Гостям нравится уровень сервиса, который предлагает Егор. А помогает ему в этом комфортный микроавтобус Hyundai H1, который предприниматель также приобрел в автоцентре АНТ.
"К нам обращаются артисты, которые приезжают сюда на гастроли, или просто кто хочет прокатиться по Барнаулу или до Горного Алтая с шиком, комфортом, на хорошем автомобиле. У меня очень хороший микроавтобус Hyundai H-1, покупал его тоже в автоцентре АНТ специально для высоких гостей, очень комфортный, красивый, людям нравится", – рассказывает Егор.
Так, предприниматель возил по Алтаю Михаила Шуфутинского, Егора Крида, а братья Сафроновы, впечатлившись профессионализмом барнаульца, обратились к нему с заказом провезти их реквизит и декорации по гастрольному туру по российским городам.
"Остались довольны, водителя моего очень хвалили", – улыбается Плешивцев.
Мечта, а не машина
Чуть больше двух месяцев назад Егор приобрел в АНТ Hyundai Santa Fe в полной комплектации. Выбирал тщательно, и говорит, что приобрел не машину, а мечту.
"Во-первых, этот автомобиль выше седана и значительно превосходит по проходимости. Поскольку мы часто выезжаем за город, для нас это очень актуально. Во-вторых, в полной комплектации это просто мечта, а не машина", – рассказывает Егор.
Свою любимицу он готов расхваливать бесконечно:
"У нее установлена система предотвращения столкновений с автомобилями, которая заставляет ее тормозить, если есть такая опасность, имеется адаптивный круиз-контроль, который автоматически держит необходимую дистанцию до движущейся впереди машины. Если необходимо, то может сам затормозить. Также машина сама тормозит, если впереди есть какое-то препятствие — автомобиль или пешеход. А еще умеет держаться в границах полосы движения и даже автоматически подруливать. Сам поверял за городом, где нет машин, отпускал руль и ехал. Как в фантастических фильмах: машина сама выравнивала руль, ехала так недолго, а потом начинала ругаться – мол, возьмите управление. Так что я в полном восторге".
Надежные и комфортные
Практически все свои предыдущие автомобили Егор также приобретал марки Hyundai. Говорит, что у этой марки оптимальное сочетание цена/качество:
"Корейцы на авторынке очень хорошо себя зарекомендовали. Автомобили надежные, комфортные и доступные. То есть при такой же комплектации, как у прочих известных брендов, стоимость у них гораздо ниже. Я недавно смотрел автомобиль такой же комплектации, как у меня Santa Fe. Так он стоил на 1,5 млн дороже", – говорит Плешивцев.
Настоящие и серьезные
Восемь автомобилей за 10 лет — и для себя и для работы — Егор приобрел в автоцентре АНТ. И в будущем намерен обращаться именно к этому дилеру. За многие годы АНТ показал себя надежным партнером, а его сотрудники – настоящими профессионалами.
"АНТ – это серьезная организация. Здесь действительно готовы предложить хорошие скидки, на высоком уровне и сервис. Всегда встречают с улыбкой, все расскажут. Никого не хочу обидеть, но честно скажу: к некоторым приходишь – стоит товарищ, смотрит на тебя как на пустое место. А это не правильно. Не надо встречать по одежке. Люди бывают разные, но каждому приятно, когда к тебе по-доброму относятся. Поэтому я предпочитаю АНТ".
Со всем справятся
В автоцентр АНТ Егор приезжает не только за новым автомобилем. Здесь же предпочитает проходить диагностику, техобслуживание и, если требуется, то и ремонт.
"Мне кажется, нет такой задачи, с которой эти ребята не смогли бы справиться. С одной из моих машин были проблемы, я обратился в сервис АНТ. Сделали быстро, автомобиль сейчас просто летает. Ну и, конечно, здесь очень удобно – есть комната отдыха, есть кафе. Пока машину делают, можно комфортно отдохнуть. Я даже мыть свои автомобили предпочитаю на их мойке – нравится результат".
Предприниматель уверен: если за новой машиной – то только в АНТ.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai
г. Барнаул, Павловский тракт, 251д
Тел.: 29-00-20
Сайт
ООО "АНТ 2000".
Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры Hyundai Finance – Русфинанс Банк, Сетелем Банк и СовкомБанк.
Комментарии
Восемь автомобилей за 10 лет ломаются постоянно или пепелка наполняется быстро
а у меня за 10 лет один автомобиль - Тойота - и не нужно менять его
вот так вот )
какая-то неоднозначная реклама Хундая получилась
у меня тож японец - красава - никогда не подведет
7 лет. ниссан. забыл, когда что-то ломалось.
так что, со своей антирекламой АМИК пролетает ))
какая-то неоднозначная реклама Хундая получилась
Точно! по другому и не скажешь! Если бы люди еще и знали Егора, то еще куда не шло! Вот у его бати не плохое заведение 7я луза, название само за себя! И бильярд и сауна )))))
4.06.2019 10:12
- гость -
еще назвал бы "7 луз и 3 кия" ))
"АНТ – это серьезная организация" - нужно было начать с этого, я бы даже читать не стал дальше...
Сядьте в тойотовский Альфард, этот микроавтобус хюндаевский рядом не стоял!
А что-это один и тот же номер на разных авто? Не понятно!
Уж как нибудь поизящнее рекламировали бы, что ли... Такой колхоз.
Поэтому я предпочитаю АНТ
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Типа у нас 15 дилеров хундая, а вот он предпочёл АНТ.
Егору скидку пообещали видать.или коврики)
"Таковы уж нравы у лунных жителей! Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе".