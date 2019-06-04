Почему барнаулец 10 лет выбирает автомобили одной марки

Егор Плешивцев – известный предприниматель не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Ему принадлежит компания "Алтайские перевозки", услугами которой охотно пользуются звезды. Сам Егор не представляет жизни и работы без машины. Уже более 10 лет он предпочитает автомобили одной марки – Hyundai, которые приобретает в автоцентре АНТ. Егор рассказал Amic.ru, почему считает идеальными для себя и бизнеса машины именно этого бренда и почему за новым автомобилем предпочитает идти в АНТ.

Вся жизнь в движении

"У меня вся жизнь в движении", – говорит о себе Егор Плешивцев. – 2,5 месяца назад купил в автоцентре АНТ Hyundai Santa Fe и за это время уже накатал 7,5 тысячи километров".

Даже несмотря на то что он руководитель, Егор часто предпочитает сам садиться за руль, особенно если в "Алтайские перевозки" поступает заказ от випов или звезд. Говорит: "Так проще все держать под контролем".

Заказы поступают часто. Гостям нравится уровень сервиса, который предлагает Егор. А помогает ему в этом комфортный микроавтобус Hyundai H1, который предприниматель также приобрел в автоцентре АНТ.

"К нам обращаются артисты, которые приезжают сюда на гастроли, или просто кто хочет прокатиться по Барнаулу или до Горного Алтая с шиком, комфортом, на хорошем автомобиле. У меня очень хороший микроавтобус Hyundai H-1, покупал его тоже в автоцентре АНТ специально для высоких гостей, очень комфортный, красивый, людям нравится", – рассказывает Егор.

Так, предприниматель возил по Алтаю Михаила Шуфутинского, Егора Крида, а братья Сафроновы, впечатлившись профессионализмом барнаульца, обратились к нему с заказом провезти их реквизит и декорации по гастрольному туру по российским городам.

"Остались довольны, водителя моего очень хвалили", – улыбается Плешивцев.

Мечта, а не машина

Чуть больше двух месяцев назад Егор приобрел в АНТ Hyundai Santa Fe в полной комплектации. Выбирал тщательно, и говорит, что приобрел не машину, а мечту.

"Во-первых, этот автомобиль выше седана и значительно превосходит по проходимости. Поскольку мы часто выезжаем за город, для нас это очень актуально. Во-вторых, в полной комплектации это просто мечта, а не машина", – рассказывает Егор.

Свою любимицу он готов расхваливать бесконечно:

"У нее установлена система предотвращения столкновений с автомобилями, которая заставляет ее тормозить, если есть такая опасность, имеется адаптивный круиз-контроль, который автоматически держит необходимую дистанцию до движущейся впереди машины. Если необходимо, то может сам затормозить. Также машина сама тормозит, если впереди есть какое-то препятствие — автомобиль или пешеход. А еще умеет держаться в границах полосы движения и даже автоматически подруливать. Сам поверял за городом, где нет машин, отпускал руль и ехал. Как в фантастических фильмах: машина сама выравнивала руль, ехала так недолго, а потом начинала ругаться – мол, возьмите управление. Так что я в полном восторге".

Надежные и комфортные

Практически все свои предыдущие автомобили Егор также приобретал марки Hyundai. Говорит, что у этой марки оптимальное сочетание цена/качество:

"Корейцы на авторынке очень хорошо себя зарекомендовали. Автомобили надежные, комфортные и доступные. То есть при такой же комплектации, как у прочих известных брендов, стоимость у них гораздо ниже. Я недавно смотрел автомобиль такой же комплектации, как у меня Santa Fe. Так он стоил на 1,5 млн дороже", – говорит Плешивцев.

Настоящие и серьезные

Восемь автомобилей за 10 лет — и для себя и для работы — Егор приобрел в автоцентре АНТ. И в будущем намерен обращаться именно к этому дилеру. За многие годы АНТ показал себя надежным партнером, а его сотрудники – настоящими профессионалами.

"АНТ – это серьезная организация. Здесь действительно готовы предложить хорошие скидки, на высоком уровне и сервис. Всегда встречают с улыбкой, все расскажут. Никого не хочу обидеть, но честно скажу: к некоторым приходишь – стоит товарищ, смотрит на тебя как на пустое место. А это не правильно. Не надо встречать по одежке. Люди бывают разные, но каждому приятно, когда к тебе по-доброму относятся. Поэтому я предпочитаю АНТ".

Со всем справятся

В автоцентр АНТ Егор приезжает не только за новым автомобилем. Здесь же предпочитает проходить диагностику, техобслуживание и, если требуется, то и ремонт.

"Мне кажется, нет такой задачи, с которой эти ребята не смогли бы справиться. С одной из моих машин были проблемы, я обратился в сервис АНТ. Сделали быстро, автомобиль сейчас просто летает. Ну и, конечно, здесь очень удобно – есть комната отдыха, есть кафе. Пока машину делают, можно комфортно отдохнуть. Я даже мыть свои автомобили предпочитаю на их мойке – нравится результат".

Предприниматель уверен: если за новой машиной – то только в АНТ.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai

г. Барнаул, Павловский тракт, 251д

Тел.: 29-00-20

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