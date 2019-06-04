Власти Барнаула отчитались о ходе дорожного ремонта на 18 улицах

Дорожники Барнаула уже начали ремонт на половине участков улиц, которые планируют отремонтировать в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщает пресс-центр мэрии, на сегодняшний день на участках улиц Льва Толстого, Шукшина, Рождественской, Ковыльной, Изящной, Беляева, Чайковского, Герцена, Антона Петрова, проспектах Коммунаров и Сибирском завершили фрезерование дорожного покрытия и укладку выравнивающего слоя.

На ул. Герцена от пр. Дзержинского до ул. Мусоргского и на ул. Чайковского от ул. Герцена до ул. Полевой уложили верхнее покрытие на площади более 11 и 16 тысяч кв. метров, осталось сделать тротуары. На ул. Беляева и А. Петрова сейчас асфальтируют дорогу и обустраивают тротуары, на ул. Ленинградской работы завершены на 80%, на пр. Коммунаров – на 70%. На ул. Аносова и ул. Г. Исакова ремонт в завершающей стадии, на пр. Сибирском дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта и ремонтируют тротуары.

На пр. Ленина от ул. Димитрова до пл. Баварина сняли асфальт на площади более 35 тысяч кв. метров, на участке от ул. Северо-Западной до пл. Октября – 10 тысяч кв. метров. Также ремонт ведут на участках ул. Л. Толстого, Берестовой, Меланжевой.

Всего в 2019 году планируют отремонтировать 33 участка городских улиц.