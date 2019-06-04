Жару до +32 градусов обещают алтайские синоптики

Жаркую, но дождливую погоду с грозами прогнозирует Алтайский Гидрометцентр 5-6 июня. Днем воздух прогреется до +30...+32 градусов, ночами будет около +15 градусов.

Во вторник, 4 июня, в регионе будет умеренно тепло (+21...+26 градусов) и без осадков. В среду, 5 июня, на западе умеренные дожди с грозами, в Барнауле – без осадков. Температура в крае +25...+30 градусов, в краевой столице +25...+27 градусов.

В четверг, 6 июня, на большей части территории, в том числе в Барнауле, небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Температура в крае +27...+32, по западу +20...+25 градусов, в Барнауле +27...+29 градусов.

Ранее Amic.ru сообщал, что по предварительным прогнозам Росгидромета на лето 2019 года, июнь в Алтайском крае не должен стать аномальным ни в плане температуры, ни в плане количества осадков.