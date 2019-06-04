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Врио ректора АлтГУ стал одним из лучших в России

, ИА "Амител"
Согласно рейтингу эффективности ректоров РФ, Сергей Бочаров оказался в пятерке лучших

Центром изучения российской элиты ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" в коллаборации с исследовательским центром "Лаборатория Крыштановской" РАНХиГС было проведено масштабное социологические исследование и представлен СМИ доклад "Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить научно-технологический прорыв?".

В рамках исследования авторами впервые представлен рейтинг эффективности ректоров, который основывался на комплексном использовании сразу трех критериев: показатели научной продуктивности, востребованность ректора государственными органами управления как эксперта и динамика развития вуза за последние шесть лет (2012-2018 гг.). Были подвергнуты анализу также следующие аспекты деятельности ректоров 274 университетов РФ: динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические характеристики, опыт работы ректоров, их научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и управления, взаимодействие с бизнесом и другое.

Рейтинг эффективности условно разделили на три группы, которые различаются по бэкграунду ректора и истории самого университета.

В первой группе "СТАБИЛЬНО ЛУЧШИЕ" пять первых позиций разделили Садовничий В.А. (МГУ им. Ломоносова), Кудрявцев Н.Н. (Физтех), Стриханов М.Н. (МИФИ), Кропачев М.Н. (СПГУ), Кузьминов Я.И. (НИУ ВШЭ).

Во второй группе "НОВИЧКИ, СОВЕРШИВШИЕ БЫСТРЫЙ РЫВОК" – Краева И.А. (МГЛУ им. Мориса Тореза), Беспалов В.А. (НИУ МИЭТ), Лубков А.В. (МПГУ), Лобанов И.В. (ГУУ), Бочаров С.Н. (Алтайский государственный университет).

В третьей группе "ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" – Фурсаев Д.В. (ГУ "Дубна"), Рыбнов Е.Н. (СПбГАСУ), Быков Д.Е. (Самарский ГТУ), Волков А.А. (НИУ МГСУ), Котельников Г.П. (Самарский ГМУ).

Если рассматривать все позиции сформированных рейтингов, то в них оказались представленными всего четыре ректора вузов СФО – П.С. Чубик (Томский политехнический университет), М.П. Федорук (Новосибирский НИГУ), Э.В. Галажинский (Томский государственный университет), а также врио ректора АлтГУ С.Н. Бочаров.

Включение врио ректора АлтГУ Сергея Бочарова в настоящий рейтинг свидетельствует о хорошей преемственности в стратегии реформирования опорного университета России, которая реализуется в последние годы, а также о его детальном понимании и реальной вовлеченности в процессы трансформации, происходящие в вузе. За последний год АлтГУ продемонстрировал положительную динамику в престижных международных рейтингах. АлтГУ вошел в топ-650 вузов мира в рейтинге QS World University Rankings® 2019, в топ-100 рейтинга QS Top 50 Under 50 2019, индексирующего университеты мира возрастом моложе 50 лет. АлтГУ стал университетом № 1 в России и 58-м в мире (!) в международном рейтинге влияния вузов Times Higher Education University Impact Rankings 2019.

АлтГУ по итогам 2018 года обеспечил высокий уровень публикационной активности по статьям, индексированным в базах данных Web of Science и Scopus: 53 статьи на 100 научно-педагогических работников. Это подтверждается результатами престижного международного рейтинга вузов Scimago, оценивающего наукометрические показатели. Всего в рейтинге представлено 3471 университет мира, в том числе 111 ведущих российских вузов. В текущем году опорный Алтайский государственный университет улучшил свое положение в рейтинге на три позиции к 2018 г. и занял среди вузов России 42-е место.

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров активно участвует в экспертной деятельности, входит в состав региональных советов при органах власти. Например, в марте 2019 года он вошел в Совет при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам.

Таким образом, можно констатировать, что в России появился новый национальный рейтинг, который в очередной раз оценил позиции АлтГУ на уровне ведущих вузов России и номинировал университет в серьезной репутационной категории.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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4.06.2019 10:48
Петро

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