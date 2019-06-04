Группа из Барнаула сняла красивый клип в Горном Алтае

Музыканты известной барнаульской группы "Волны" выпустили красивый клип на песню "Прощальная". Песня вошла в новый альбом, который пока недоступен публике, а вот клип уже опубликован в официальной группе музыкальной команды "ВКонтакте".

"Эту работу мы посвящаем всем путешественникам и странникам по жизни. Всем тем, кому не сидится на месте. Едва ли мы сможем снять и сделать что-то более красивое, чем это, – написали авторы клипа. – Это не Исландия, не Новая Зеландия, не Африка, не Америка. Это – Россия, Горный Алтай".

Съемку доверили профессиональной студии, а за монтаж отвечал вокалист Артем Сабельников. Отметим, что за несколько дней клип посмотрели 55 тысяч раз.