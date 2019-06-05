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Вижу возможности для роста: как студентка из Кузбасса приехала работать на Алтай

, ИА "Амител"
Александра Муртазина стала первой участницей программы "Студент "Алтай-Кокса"
Александра Муртазина / Фото: пресс-служба 'Алтай-Кокса'

Александра Муртазина / Фото: пресс-служба "Алтай-Кокса"

Крупные предприятия в борьбе за молодые перспективные кадры создают специальные программы целевого обучения и предлагают выпускникам привлекательные условия для трудоустройства. Одну из таких программ в Алтайском крае реализует градообразующее предприятие Заринска "Алтай-Кокс". Александра Муртазина стала первой выпускницей вуза, которая пришла работать на завод по программе "Студент "Алтай-Кокса". Она рассказала Amic.ru о том, как решилась переехать из Кемеровской области на Алтай, и как ей удалось всего за несколько месяцев получить повышение на первом рабочем месте.

Стипендия – не главное

Корр.: Александра, расскажите, в каком вузе вы учились и откуда узнали о такой возможности?

Александра Муртазина: Училась в Кузбасском государственном техническом университете на специальности "Химическая технология твердого топлива". В моей семье никто не связан с этой профессией, но мне она нравилась еще в школе. Я думала, что пока есть ресурсы твердого топлива, у этих специалистов всегда будет работа.

На третьем курсе я узнала о программе "Студент Алтай-Кокса", меня заинтересовали условия: студентам-бюджетникам предлагали высокую стипендию, практику на предприятии и гарантированное трудоустройство. Я связалась с отделом кадров "Алтай-Кокса", собрала необходимые документы, подтвердила хорошую успеваемость и в итоге прошла конкурс.

Корр.: А какую стипендию платит будущим работникам "Алтай-Кокс"?

А.М.: Стипендия для студентов, которые учатся за счет бюджета, составляет 8 тысяч рублей минус НДС 13%. Но меня больше заинтересовала не стипендия: я была отличницей, спортсменкой и получала повышенную стипендию и раньше – порядка 6 тысяч рублей. Я хотела найти стабильную работу, чтобы после окончания вуза мне не пришлось бегать, искать место. Тем более профессия специфичная – не везде устроишься.

Корр.: В условиях программы сказано, что родители должны поручиться за своего ребенка. Ваши родители легко согласились?

А.М.: Да, с моими родителями был заключен отдельный договор, в котором прописаны все условия. Они легко согласились, поддержали меня. Родители знали, что я планирую работать по профессии.

Разрушая стереотипы

Корр.: Когда вы впервые побывали на заводе? Какие были первые впечатления?

А.М.: До того, как устроиться сюда работать, я проходила на "Алтай-Коксе" производственную и преддипломную практику. После третьего курса пришла на практику в производственный отдел, моим наставником был Сергей Орликов. А преддипломную практику проходила в отделе технического контроля. Уже во время учебы получила представление о том, что меня ждет, познакомилась с коллективом. Даже побывала на туристическом слете, который здесь проводится ежегодно, наша команда тогда заняла первое место.

Завод меня впечатлил, как и многих, кто бывает здесь в первый раз. Существует стереотип, что производство – это грязь, копоть. Здесь же очень чисто, ухоженно, красиво, много деревьев, газонов, клумб, малых архитектурных форм и даже фонтанов. Культура производства на высоком уровне.

Корр.: Какую должность вы получили после выпуска?

А. М.: После окончания университета я пришла работать в отдел технического контроля контролером в производстве черных металлов. Занималась отбором, подготовкой и проведением испытаний проб угольного сырья и готовой продукции – кокса, оформлением сертификатов качества и другой сопроводительной документации. А через несколько месяцев меня перевели в технический отдел, и теперь работаю инженером-технологом, зарплата стала выше.

Наше руководство заинтересовано в обучении людей, да и коллектив помогает справляться с трудностями, которые поначалу возникают.

Есть возможности для развития

Корр.: Как устроились в Заринске?

А.М.: У меня все хорошо, снимаю квартиру. Здесь жилье не такое дорогое, как в большом городе, моя зарплата позволяет самостоятельно оплачивать аренду. Я не пожалела, что приехала. Работа интересная, коллектив мне нравится, много молодежи на предприятии.

Еще во время учебы в вузе я занималась лыжными гонками, и здесь мне это пригодилось. Во время спартакиады "Алтай-Кокса" выступала за команду ОТК. Мы сами организовываем тренировки, по выходным выезжаем в Тягун, катаемся на лыжах.

На заводе проходит много разных конкурсов – "Молодой лидер", "Лучший по профессии", "Мастер года". Но я пока не набралась достаточно опыта, чтобы в них участвовать.

Корр.: Какие видите перспективы для себя?

А. М.: Моя главная цель – набраться опыта, вникнуть во все тонкости технологического процесса, их очень много. Я вижу возможности для роста на предприятии. И вообще считаю, что возможности есть у всех, главное – желание и упорство.

Всем студентам, которые хотят развиваться в профессии, посоветую последовать моему примеру. Многие молодые люди хотят уехать в большие города, но мне кажется, что и в малых городах есть достойные предприятия, на которых можно начать карьеру. Заринск хорош тем, что здесь есть "Алтай-Кокс" – крупное градообразующее предприятие, которое постоянно развивается.

Контакты:
Телефон: +7 (38595) 5-20-36
Почта: shalotkina_yy@nlmk.com
659107, Россия, Алтайский край
Заринск, ул. Притаежная, 2
Сайт

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

5.06.2019 08:05
Иван Аморалов

"составляет 8 тысяч рублей минус НДС 13%"
НДС ли? Может-таки НДФЛ?

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5.06.2019 08:14
- гость -


5.06.2019 08:05
Иван Аморалов

для сказки и НДС подойдет ) Редактор же не в курсе, что статью читают.

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