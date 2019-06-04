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Отсутствие динамики вклада выросшего НДС в ВВП объяснили маленьким сроком

, ИА "Амител"
Роста поступлений по внутреннему НДС относительно уровня ВВП не произошло, хотя с 2019 года была повышена базовая ставка
Повышение базовой ставки налога в принципе могло оказать воздействие на поступления НДС / Фото: 365news.biz

Повышение базовой ставки налога в принципе могло оказать воздействие на поступления НДС / Фото: 365news.biz

Отсутствие роста поступлений по внутреннему НДС после повышения ставки с 18% до 20% относительно уровня ВВП в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено тем, что НДС уплачивался в бюджет с оборота товаров, работ и услуг, имевших место в IV квартале 2018 года, сообщает RNS.

Об этом говорится в обновленном "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института им. Гайдара.

"Роста поступлений по внутреннему НДС относительно уровня ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 г. была повышена базовая ставка налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Дело в том, что НДС уплачивался в бюджет в I квартале 2019 г. с оборота товаров, работ, услуг, имевших место в IV квартале 2018 г. Другими словами, первые поступления налога на добавленную стоимость по ставке 20% будут учтены в федеральном бюджете только начиная с апреля текущего года", – говорится в материалах исследования.

Эксперты отмечают, что "повышение базовой ставки налога в принципе могло оказать воздействие на поступления НДС в I квартале 2019 года в том случае, если потребители увеличили собственные закупки товаров, работ, услуг в конце 2018 года в ожидании повышения цен из-за роста ставки налога".

Согласно мониторингу, эффект "заблаговременных покупок" может сказаться на поступлениях во II квартале, "поскольку потребители перенесли часть своих закупок на конец прошлого года". При этом "влияние повышения базовой ставки НДС на доходы бюджета должно проявиться во втором полугодии текущего года".

Также отмечается, что в рост поступлений по внутреннему НДС в I квартале 2019 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 11% в номинальном выражении.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.06.2019 13:02
месный

мало подняли, чё там 20% то, нада было сразу на +22% поднимать до 40% чё мелочится то, сразу бы видно стало

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