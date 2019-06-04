Телеведущая Ксения Собчак вступилась за блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, который пожаловался на судебный иск против него, сообщает РИА "Новости".

Видео с обращением Баженов опубликовал на своем канале в понедельник, 3 июня. На данный момент видео набрало 2,6 млн просмотров и 741 тыс. лайков. При этом, что примечательно, в тренды российского сегмента YouTube видео не попало, что бурно обсуждается в комментариях. По мнению пользователей Сети, это связано с цензурой, поскольку в трендах находятся видео с 600 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков.

В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов.

Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.

"Благодаря нему наши фильмы смотрят и обсуждают", – сказала Собчак.

Ранее Баженов сообщил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", которым он якобы нарушил нормы цитирования.

По словам видеоблогера, ситуация противоречивая, поскольку в российском законодательстве отсутствует точная информация о таких нормах.