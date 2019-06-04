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Названы самые дешевые страны для летнего отдыха

, ИА "Амител"
Самым дорогим месяцем оказался июнь, а не традиционно популярный для путешествий август
Средняя стоимость путешествий в Турцию и Венгрию составляет 56-57 тыс. рублей / Фото: pix-feed.com

Средняя стоимость путешествий в Турцию и Венгрию составляет 56-57 тыс. рублей / Фото: pix-feed.com

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Эксперты составили рейтинг стран, путешествие в которые будет самым недорогим. Они учитывали средние цены на туры продолжительностью от семи ночей на двоих на все лето и отдельно на каждый летний месяц. Также специалисты сервиса нашли самые дешевые путевки.

В десятку самых доступных направлений для отдыха вошли Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария и Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия.

Средняя стоимость летних путешествий в Турцию и Венгрию, по данным экспертов, составляет 56-57 тысяч рублей. Организованный отдых в Латвии, Болгарии и Грузии стоит от 61 тысячи рублей, а в остальных "бюджетных" странах – 72-75 тысяч рублей.

Самым дорогим месяцем оказался июнь, а не традиционно популярный для путешествий август. Но бюджетные предложения на эти даты есть в Болгарии: поездка туда в среднем будет стоить дешевле, чем в Турцию на 433 рубля и обойдется в 57 448 рублей на двоих.

Выгоднее всего покупать путевки на июль, считают специалисты. Если воспользоваться горящими предложениями, то можно значительно сэкономить. Так, самый дешевый тур этого лета стоит всего 13 557 рублей – в Грецию на двоих, а в Турцию – на тысячу рублей дороже.

Самым дорогим направлением оказался Маврикий. Средняя стоимость тура – 395 тысяч рублей. При этом улететь на этот остров в июле можно почти в два раза дешевле, чем в июне – 434 и 224 тысячи рублей соответственно.

На втором месте – Ямайка, средняя стоимость путевок туда всего на несколько тысяч меньше, чем на Маврикий. Особой разницы в цене между турами в июне, июле или августе нет.

Третье место в рейтинге заняла Панама. Средняя стоимость тура – 270 тысяч рублей. Замыкают рейтинг самых дорогих путевок Сейшелы и Швейцария – 251-256 тысяч рублей соответственно.

Средняя стоимость поездки в Доминикану, Сингапур и Мексику также превышает 200 тысяч рублей – 206, 210 и 235 тысяч рублей соответственно. При этом самые низкие цены среди дорогих направлений – на туры в Мексику и Доминикану. Они начинаются от 89 и 83 тысяч рублей соответственно.

На девятом и десятом месте – Бразилия и Иордания, куда путевки можно купить в среднем за 191 и 183 тысячи рублей. В Бразилию дешевле всего лететь в июне – 159 тысяч рублей, а в Иорданию дешевле лететь в июле – 129 тысяч рублей. При этом минимальные цены на туры по отдельным направлениям могут быть в пять-семь раз ниже, чем средние. Так, отдохнуть в Иордании можно вдвоем всего за 35 000 рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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