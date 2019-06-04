Эксперты проанализировали около 27,5 тысячи размещенных на сайте сервиса отзывов, написанных пассажирами после полета в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, и составили список российских авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Туту.ру.

Оценку от девяти до десяти баллов не получил ни один перевозчик, от семи до девяти баллов пользователи поставили восьми авиакомпаниям, от шести до семи баллов – двум.

Лидер рейтинга – S7 Airlines. Авиакомпания кормит клиентов при перелетах любой дальности, за что и получает высокие оценки. Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее трех часов. Такой перекус не нравится вегетарианцам и тем, кто не ест хлеб или майонез. Порции горячего питания на многочасовых перелетах в большинстве случаев путешественники называют достаточными, еду вкусной, есть несколько жалоб на рыбные блюда.

На втором месте – "Аврора". В отзывах пассажиры радуются наличию питания и удивляются, что еда вкусная. Однако есть жалобы на отсутствие выбора. Перевозчик предлагает блюда из курицы и рыбы, но курица быстро заканчивается. В итоге половина пассажиров вынуждена соглашаться на рыбу или оставаться голодными.

У Red Wings Airlines пассажирам нравится, что авиакомпания кормит клиентов даже на коротких маршрутах. Размер порций и качество блюд получили положительную оценку. Но туристы недовольны ассортиментом напитков, просят включить в меню соки.

Четвертое место – у "Аэрофлота". Пассажиры хвалят горячее питание на рейсах продолжительностью более трех часов. Особенно нравятся завтраки. Холодными закусками довольны не все – в отзывах отмечают, что свежесть и качество зависят от направления. А вот кофе клиенты хвалят на всех рейсах. "Не успели съесть ужин по московскому времени, как стали кормить завтраком по дальневосточному. Так что голодным никто не останется, да еще и блюда, и напитки – на выбор", – написал пассажир рейса Москва – Хабаровск.

Замыкает первую пятерку "Ямал". На тех рейсах, где горячее питание предоставляют, пассажиры довольны качеством, количеством и выбором еды. Иногда встречаются жалобы на свежесть продуктов в холодных закусках.

На шестом месте – "Россия". Клиенты хвалят горячие блюда, называя их "сытными и вкусными", но жалуются на слишком сладкие кондитерские изделия и отсутствие овощей.

В десятку также попали "Уральские авиалинии", NordStar Airlines, Pegas Fly и NordWind Airlines.