Вторник, 4 Июнь, 13:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,55
€ 73,22
Обь
391см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Закуски от "Аэрофлота": составлен рейтинг авиакомпаний с самой вкусной едой

, ИА "Амител"
Десятку авиаперевозчиков, которые кормят пассажиров лучше всего, возглавила S7 Airlines
Некоторые авиакомпании кормят клиентов при перелетах любой дальности / Фото: dolzhenkov.ru

Некоторые авиакомпании кормят клиентов при перелетах любой дальности / Фото: dolzhenkov.ru

Эксперты проанализировали около 27,5 тысячи размещенных на сайте сервиса отзывов, написанных пассажирами после полета в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, и составили список российских авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Туту.ру.

Оценку от девяти до десяти баллов не получил ни один перевозчик, от семи до девяти баллов пользователи поставили восьми авиакомпаниям, от шести до семи баллов – двум.

Лидер рейтинга – S7 Airlines. Авиакомпания кормит клиентов при перелетах любой дальности, за что и получает высокие оценки. Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее трех часов. Такой перекус не нравится вегетарианцам и тем, кто не ест хлеб или майонез. Порции горячего питания на многочасовых перелетах в большинстве случаев путешественники называют достаточными, еду вкусной, есть несколько жалоб на рыбные блюда.

На втором месте – "Аврора". В отзывах пассажиры радуются наличию питания и удивляются, что еда вкусная. Однако есть жалобы на отсутствие выбора. Перевозчик предлагает блюда из курицы и рыбы, но курица быстро заканчивается. В итоге половина пассажиров вынуждена соглашаться на рыбу или оставаться голодными.

У Red Wings Airlines пассажирам нравится, что авиакомпания кормит клиентов даже на коротких маршрутах. Размер порций и качество блюд получили положительную оценку. Но туристы недовольны ассортиментом напитков, просят включить в меню соки.

Четвертое место – у "Аэрофлота". Пассажиры хвалят горячее питание на рейсах продолжительностью более трех часов. Особенно нравятся завтраки. Холодными закусками довольны не все – в отзывах отмечают, что свежесть и качество зависят от направления. А вот кофе клиенты хвалят на всех рейсах. "Не успели съесть ужин по московскому времени, как стали кормить завтраком по дальневосточному. Так что голодным никто не останется, да еще и блюда, и напитки – на выбор", – написал пассажир рейса Москва – Хабаровск.

Замыкает первую пятерку "Ямал". На тех рейсах, где горячее питание предоставляют, пассажиры довольны качеством, количеством и выбором еды. Иногда встречаются жалобы на свежесть продуктов в холодных закусках.

На шестом месте – "Россия". Клиенты хвалят горячие блюда, называя их "сытными и вкусными", но жалуются на слишком сладкие кондитерские изделия и отсутствие овощей.

В десятку также попали "Уральские авиалинии", NordStar Airlines, Pegas Fly и NordWind Airlines.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:33
Опубликовано видео испытаний новой российской "противокосмической" ракеты 0
13:22
Мангуст поселился на зооусадьбе под Барнаулом 0
13:04
Работник банка похитил миллион рублей на свадьбу в Нижневартовске 0
12:53
Уроженку Барнаула назвали "Леди Сибири" на конкурсе красоты среди мам 0
12:48
Закуски от "Аэрофлота": составлен рейтинг авиакомпаний с самой вкусной едой 0
12:33
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха 0
12:24
Шарлатаном назвали алтайского блогера, "вылечившего" рак содой 9
12:15
Собчак прокомментировала ситуацию с исками против BadComedian 0
12:03
Многодетных супругов из Самарской области осудили за обман 15 жителей Алтая 0
11:52
Отсутствие динамики вклада выросшего НДС в ВВП объяснили маленьким сроком 1
11:42
Продажу алкоголя в Алтайском крае пока не будут продлевать до 23 часов 3
11:34
Четверть россиян готовы на улице протестовать против падения уровня жизни 0
11:27
Возбуждено дело на мужчину, напавшего с топором на мэрию Южно-Сахалинска 0
11:12
Группа из Барнаула сняла красивый клип в Горном Алтае 5
11:02
Школьники из Новоалтайска сыграли в квест по безопасному интернету 0
10:55
Отказы в пособиях родителям детей-инвалидов заинтересовали депутатов Госдумы 0
10:42
Врио ректора АлтГУ стал одним из лучших в России 4
10:34
Матвиенко назвала Крым духовным центром России 5
10:29
Жару до +32 градусов обещают алтайские синоптики 0
10:14
Власти Барнаула отчитались о ходе дорожного ремонта на 18 улицах 5
10:02
Новый вид алиментов на детей может появиться в России 1
09:52
Порядок зачисления детей в школу могут изменить в России 1
09:40
Рейсовый автобус Барнаул – Залесово столкнулся с грузовиком на Чуйском тракте 0
09:32
Оплати электроэнергию и получи деньги: акция, где выигрывает каждый второй 0
09:30
Почему барнаулец 10 лет выбирает автомобили одной марки 17
09:14
Появилось видео с места пьяного ДТП, в котором погиб 18-летний житель Алтая 2
09:02
Число россиян с ожирением увеличилось в 1,7 раза за пять лет 8
08:51
"Будет непросто": Хорохордин решил участвовать в выборах главы Республики Алтай 0
08:29
Минздрав раскритиковал заявление Счетной палаты о неповышении зарплат врачей 5
08:15
Право на здоровье: может ли вылечить больного ребенка бедная семья 4
08:00
"Усиливай сильное": в Барнауле выступил известный бизнес-тренер 1
07:45
Освежающий десерт в подарок: "Лапша и уши" подготовила летнее предложение 0
07:32
Каникулы с пользой: на какие развивающие курсы отдать ребенка летом 0
07:27
Вырастет ли тариф на электричество после внедрения умных счетчиков 3
07:18
Даже школьники из Косихи: власти Алтая насчитали миллион липовых туристов 9
07:02
Из песни слов не вырежешь: почему вокруг фильма "Рокетмен" разразился скандал 6
06:43
Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто 1
06:32
Дача в России: сурова и беспощадна 0
06:18
День Василиска: что наши предки запрещали делать в этот день 0
06:09
Тепло и дождливо: прогноз погоды на 4 июня в Алтайском крае 0
06:01
Алтайским перевозчикам отложили на год внедрение обязательных онлайн-касс 1
05:45
В Алтайском крае зафиксировали чрезвычайную пожароопасность 0
04:29
Бросившая детей в хостеле мать объяснила свой поступок 1
03:11
С видеоблогера BadComedian требуют миллион за обзор фильма 0
02:23
Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России 0
01:33
Лекарство от рака нашли в самом человеке 0
00:11
В России растет рынок праворульных автомобилей 12
23:50
Орешкин заявил о прохождении пика инфляции 1
23:31
Индекс Мосбиржи установил новый рекорд 0
23:15
Зеленский осторожно отреагировал на снос бюста Жукова 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.