Работник банка похитил миллион рублей на свадьбу в Нижневартовске

В Нижневартовске предстанет перед судом сотрудник банка, который при помощи фиктивных кредитных договоров похитил около 1 млн рублей, часть из которых потратил на свадьбу, сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что 21-летний специалист кредитного отдела местного банка за два месяца оформил четыре фиктивных договора займа, которые были одобрены. Мужчине перечислили на счет более 950 тысяч рублей.

"Деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники", – пояснили РИА "Новости" в региональной прокуратуре.

Молодого человека обвиняют в крупном мошенничестве, ему грозит до шести лет лишения свободы.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд", – добавили в прокуратуре.