Видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО, которая должна защитить Россию от воздушно-космического нападения, опубликовал телеканал "Звезда".
Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.
По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, ракета поразила условную цель с заданной точностью, подтвердив все заложенные характеристики.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Ранее сообщалось, что российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С".
Комментарии
Пора бы конституцию переписать - граждане РФ живут ради сказочных(путинских) ракет. Все остальное вторично