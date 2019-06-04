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Опубликовано видео испытаний новой российской "противокосмической" ракеты

, ИА "Амител"
Ракета поразила условную цель с заданной точностью, подтвердив все заложенные характеристики
Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов / Фото: кадр из видео

Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов / Фото: кадр из видео

Видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО, которая должна защитить Россию от воздушно-космического нападения, опубликовал телеканал "Звезда". 

Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.

По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, ракета поразила условную цель с заданной точностью, подтвердив все заложенные характеристики.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее сообщалось, что российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.06.2019 13:45
- гость -

Пора бы конституцию переписать - граждане РФ живут ради сказочных(путинских) ракет. Все остальное вторично

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