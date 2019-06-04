Названы возможные виды электронного паспорта россиянина

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что если решение по поводу дизайна электронных паспортов не будет принято в течение лета, то в России остановится вся инфраструктура, пишут "Ведомости".

"Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА, портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта", – рассказал Акимов.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются два вида основного гражданского документа – пластик с чипом и пластик без чипа. Если будет принято окончательное решение и электронный паспорт будет без чипа, то для работы с документом будет использоваться мобильное приложение.

"Цель – выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное – от полиса медстрахования до водительских прав – уже есть в облаке", – пояснил Акимов.