Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике

США рассчитывают, что Европа будет выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL на полях бизнес-саммита в Гааге, передает ТАСС.

По словам Помпео, в США надеются, "что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России".

"Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах. Надеемся, что Европа примет правильное решение",– заявил Помпео.

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за "Северного потока – 2" или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что "никогда не говорит о санкциях" до их введения.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока – 2".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал газопровод "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией американским поставщикам газа. "Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя, как во времена Дикого Запада", – заявил Песков.

В МИД также подчеркнули, что проект "Северный поток – 2" носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.