Плесень и кишечную палочку нашло Роскачество в пакетированном чае

Эксперты Роскачества нашли в пакетированном чае 11 марок бактерии группы кишечной палочки, еще в двух – большое количество плесени.
Исследование показало, что преимущество листового чая перед пакетированном – это вовсе не миф.
"В десяти случаях из 13 превалирует качество листовых чаев. Это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke Bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша", "Майский", Tess. В этих чаях меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки, отсутствуют БГКП и плесени. Можно сделать вывод, что качество в среднем выше у листовых чаев", – отметили в Роскачестве.
Среди распространенных нарушений в чайных пакетиках нашли плесень и кишечную палочку. Так, в пакетированном чае Dilmah обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого уровня, а в "Краснодарском" – в четыре раза больше.
Кишечную палочку нашли в чае 11 марок из 13: Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и в листовом "Традиция". Правда, эксперты предупредили, что если заваривать чай кипятком или горячей водой с температурой выше 60 градусов, кишечная палочка уничтожается.
Качество пакетированного чая оказалось выше, чем у листового, только у трех марок: Lipton, Greenfield и Ahmad.
Комментарии
А это не реклама? Мне чай Richard больше всех нравится, даже если в нем немного палочки уничтожающейся кипятком, то по крайней мере, , например не чувствуется химии, как в липтоне, например....
По сообщению общественной организации "Деловая Россия", рестораторы предложили отменить СанПин для заведений общепита(!) и наложить мораторий на привлечение к ответственности за нарушение устаревших СанПиНов (!!) "Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб" (В. С. Высоцкий)
Это служебная информация экспертов Роскачества,по которой незамедлительно должны быть приняты соответствующие меры.А получается:давайте товарищи комментаторы обмусоливать кишечные палочки в разных сортах чая,как пакетированного,так и листового))
и госты решили советские отменить тоже, вроде как устарели....
но на самом деле, здоровой пищи не осталось.
Вся надежда на огороды, но там полно сюрЪпризов
4.06.2019 15:43
- гость
___
Кому как. По мне чай рихард в топе, но худших. Как землю завариваешь.
4.06.2019 16:16
- гость -
ничо ты не понимаешь, к земле надо привыкать заранее
16:15
- гость -
и госты решили советские отменить тоже, вроде как устарели....
Ты читал эти госты?