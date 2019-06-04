Плесень и кишечную палочку нашло Роскачество в пакетированном чае

Эксперты Роскачества нашли в пакетированном чае 11 марок бактерии группы кишечной палочки, еще в двух – большое количество плесени.

Исследование показало, что преимущество листового чая перед пакетированном – это вовсе не миф.

"В десяти случаях из 13 превалирует качество листовых чаев. Это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke Bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша", "Майский", Tess. В этих чаях меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки, отсутствуют БГКП и плесени. Можно сделать вывод, что качество в среднем выше у листовых чаев", – отметили в Роскачестве.

Среди распространенных нарушений в чайных пакетиках нашли плесень и кишечную палочку. Так, в пакетированном чае Dilmah обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого уровня, а в "Краснодарском" – в четыре раза больше.

Кишечную палочку нашли в чае 11 марок из 13: Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и в листовом "Традиция". Правда, эксперты предупредили, что если заваривать чай кипятком или горячей водой с температурой выше 60 градусов, кишечная палочка уничтожается.

Качество пакетированного чая оказалось выше, чем у листового, только у трех марок: Lipton, Greenfield и Ahmad.