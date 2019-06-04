В Алтайском крае пока не будут продлевать время продажи алкоголя в магазинах до 23 часов. Эта инициатива обсуждается уже несколько месяцев, но эксперты пока не пришли к единому мнению. Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Заксобрания решил отложить вопрос.

В депутатском корпусе АКЗС и предпринимательском сообществе края нет единого мнения по поводу расширения временных рамок торговли алкоголем для розницы. Сейчас, напомним, купить алкоголь в алтайских магазинах можно с 9 утра до 21 часа вечера. Есть предложение продлить время до 23 часов. Однако у этой инициативы есть и сторонники, и противники.

"Будет правильно не торопиться с таким решением и изучить его более детально (...). Расширение временных рамок обсуждается не как самоцель, а как мера противодействия "псевдобарам", засилье которых беспокоит людей, приводит к нарушению порядка, и где зачастую торгуют "в серую". Главная для нас задача – это уход от дисбаланса, когда требования к розничным магазинам выше, чем к предприятиям общественного питания, торгующим алкоголем", – пояснил председатель комитета по экономической политике Альберт Лунев.

И действительно, в Алтайском крае алкоголь можно купить в магазине только до 21 часа, зато в барах, работающих как магазины, но маскирующихся под бары, продажа происходит в любое время.