Супружескую пару из Самарской области осудили за мошенничество, жертвами которого стали 15 жителей Алтайского края. Решение по уголовному делу накануне вынес Заринский городской суд.

Все преступления были совершены с июня по август 2018 года. Как установило следствие и суд, обвиняемые набирали случайные номера мобильных телефонов, принадлежащих к номерной емкости Алтайского края, и сообщали о попытке взлома банковской карты или блокирования операций по ней. Они представлялись сотрудниками организаций и давали перепуганным гражданам инструкцию по дальнейшим действиям. Потерпевшие шли в ближайший банкомат и перечисляли деньги мошенникам.

Одиннадцати потерпевшим был причинен ущерб в размере от 9 до 50 тысяч рублей, четверым гражданам повезло: банк заблокировал операции по переводу средств.

Как сообщила помощник прокурора г. Заринска Алена Прудникова, подозреваемые активно сотрудничали со следствием и признали вину. Суд учел состояние здоровья супругов, а также тот факт, что они воспитывают четверых детей, и назначил им условное лишение свободы с продолжительным испытательным сроком.