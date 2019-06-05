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В Майминском районе пройдет концерт алтайского "Ленинграда"

, ИА "Амител"
14 июня трибьют "Группировки Ленинград" – группа "SkAйф" – выступит на сцене ресторана-амфитеатра "Финская Дача"

Про них не нужно долго рассказывать: созданный в 2015 году музыкальный коллектив быстро обрел популярность не только в родном Барнауле, но и далеко за его пределами. И это не случайно: выступая как трибьют "Группировки Ленинград", "SkAйф" * не только "один в один" исполняет любимые хиты легендарной группы Сергея Шнурова, но и гарантирует на своих концертах такую же атмосферу безбашенного веселья!  

ДО ВСТРЕЧИ В ГОРНОМ АЛТАЕ!

Ска, панк, кубинская сальса, диксиленд и шансон – гремучая смесь этих, казалось бы, несочетаемых направлений, приправленная отборной ненормативной лексикой, явно придется по душе тем, кто любит отрыв и эпатаж. Готовьте ладоши – хлопать, а ноги – танцевать: концерт "SkAйф" состоится уже 14 июня 2019 года на сцене ресторана-амфитеатра "Финская Дача"!

Туркомплекс "Финская Дача" находится в самом сердце Горного Алтая на берегу реки Катунь. Удобное расположение – на перекрестке наиболее востребованных туристических направлений – делает его популярным местом отдыха.

Для гостей комплекса существуют различные категории размещения: три коттеджа с номерами класса стандарт, люкс и люкс-студия, семь коттеджей на компанию, VIP*-коттедж с собственной территорией, бассейном и баней, восемь отдельно стоящих шале-люкс, двое отдельно стоящих апартаментов, 14 улучшенных кедровых домиков, пять кедровых домиков. Все номера отделаны древесиной, оснащены ТВ и Wi-Fi*.

К услугам отдыхающих – комплекс бань и бассейнов, детские и игровые площадки. Здесь можно заказать массаж и фитобочку, прогуляться по сосновому лесу на берегу Катуни либо забронировать экскурсию в любом туристическом направлении. Авто-, мото- и квадротуры по Алтаю, конные, пешие маршруты, сплавы по горным рекам – развлечения найдутся на любой вкус.

Особого внимания заслуживает ресторан туркомплекса, основной зал которого рассчитан на 130 персон и где имеется вся необходимая звуковая и световая техника для проведения различных мероприятий, в том числе концертов: лучшего место для выступления группы "SkAйф" просто не найти.

Вы готовы провести отличный вечер в компании зажигательных песен? Тогда скорее бронируйте места по тел: 8-913-693-03-23! Пожалуй, лучшее исполнение хитов "Ленинграда" в России, кроме самой легендарной группировки, а также яркие и незабываемые впечатления ждут вас!

Сбор гостей и начало концертной программы – в 20:00. Для посещения концерта необходимо внести депозит, являющийся минимальной предоплатой с человека при бронировании мест в ресторане и выбираемый напитками и едой по меню.
Депозит на 14 июня 2019 года:
взрослые – 1500 р.;
дети от 2 до 7 лет – 300 р.;
дети от 7 до 14 лет – 500 р.
При посещении концерта проживание НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Возрастное ограничение 18+

Туристический комплекс "Финская Дача"
Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга
Тел.: 8-913-693-0323 (бронирование)
Тел.: 8-913-693-1351 (администратор)
Тел.: 8-913-692-9848 (ресторан)
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*Скайф, ВиАйПи, УайФай — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2019 09:07
- гость -

А платят ли они Ленинграду за исполнение их песен?

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