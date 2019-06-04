Уроженку Барнаула назвали "Леди Сибири" на конкурсе красоты среди мам

32-летняя уроженка Барнаула Ольга Тимошенко стала победительницей межрегионального конкурса красоты и материнства "Леди Сибири – 2019", который прошел в Новосибирске.

Главное условие конкурса – все претендентки должны быть не просто красавицами, но и мамами. "Цель проекта – пропаганда материнства и целостности семьи", – рассказала НГС автор и организатор проекта Елена Шкуратова.

Ольга живет в Кузбассе, на аналогичном региональном конкурсе она уже завоевала корону королевы красоты, а теперь стала лучшей в Сибири. Участницы соревновались в двух спортивных состязаниях (заезде на квадроциклах и велопробеге), в одном интеллектуальном конкурсе и в дефиле.

Ольга рассказала, что она сейчас находится в декрете, и участие в конкурсе позволило ей разнообразить будни, познакомиться с новыми людьми. "Я сама из Барнаула, живу в Кемерове, а прописка у меня в Новосибирске. Леди Сибири – это же прям про меня", – сказала она.