Мангуст поселился на зооусадьбе под Барнаулом

Мангуст поселился в зооусадьбе Altai Rocks в селе Солнечном Первомайского района. Как сообщает "Алтайтурцентр", нового питомца назвали Тонго, ему всего 1 месяц, но это уже не беспомощный младенец, а самостоятельный зверек, который может охотиться на мелкую добычу.

"Тонго выбрал любимым местом для игр, отдыха и сна меня – очень весело и интересно заползать в карманы, капюшон, рукава одежды, прятаться на голове в волосах", – рассказала хозяйка питомника Юлия Бочарникова.

Она уточнила, что животное не было изъято из естественной среды в Африке, родители Тонго не из дикой природы. Резкие звуки могут напугать нового питомца, поэтому посетителей питомника просят вести себя спокойнее.

Напомним, что в зооусадьбе уже живут хаски, сиба-ину, енот и лиса.