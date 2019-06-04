Fitch Ratings максимально повысило кредитные рейтинги Алтайского края

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Алтайского края в иностранной и национальной валюте с уровня "BB+" до "ВВВ-".

Как уточнили в краевом правительстве, уровень "ВВВ-" – максимальный для субъектов России, в настоящий момент он присвоен десяти регионам страны. Этот показатель отражает финансовую устойчивость региона и способность без задержек выполнять взятые на себя обязательства. Эксперты отметили, что в регионе осуществляют "взвешенный контроль за расходами, о чем свидетельствует динамика расходов, близкая к динамике доходов в течение последних трех лет".

Напомним, что рейтинговые позиции Алтайского края повышались дважды: в 2009 и 2012 годах.