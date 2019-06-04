Барнаульские соревнования по судомодельному спорту / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Открытые городские летние спортивно-технические соревнования по судомодельному спорту прошли в Барнауле 4 июня. В парке "Барнаульская крепость" гости могли увидеть самые разнообразные корабли, сделанные своими руками: военные, пассажирские, подводные лодки, корабли на радиоуправлении, которые соревновались каждые в своей категории. Кроме этого, участники продемонстрировали свои знания в кораблестроении.