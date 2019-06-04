Новые дорожные знаки появятся в Барнауле

Новые дорожные знаки установят в Барнауле 5 июня.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, на ул. Червонной, 8 возле детсада №261 и на ул. Солнечная Поляна у здания барнаульского ипподрома установят знаки, которые ограничивают остановку и стоянку автотранспорта.

На ул. Власихинской, 59г/17 установят знак "Поворот налево запрещен". Тем, кто едет со стороны Ленточного бора, нельзя будет поворачивать на проезд вдоль садоводства им. Мичурина.

Знаки необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения. Водителей просят быть внимательными.