Опрос в интернете закончился для девушки из Барнаула потерей денег

Девушка из Барнаула потеряла деньги, пройдя опрос в интернете. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 20-летняя потерпевшая ответила на предложенные вопросы, и ей пришло уведомление о том, что она стала победительницей розыгрыша среди участников опроса. Для получения 123 тысяч рублей нужно было оплатить комиссию за перевод. Девушка ввела в специальное окно номер, срок действия банковской карты и защитный код с ее оборота. Со счета списали 155 рублей, но выигрыш не был зачислен.

"Потерпевшая подумала, что не прошла полная оплата и начала нажимать кнопку "оплатить", – пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Девушка осознала, что ее обманули, когда увидела, что каждый раз с ее счета списывали деньги – всего было перечислено 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.