Мария Бутина должна своим адвокатам 43 млн рублей

Уроженка Алтайского края Мария Бутина задолжала американским адвокатам 43 миллиона рублей, сейчас собрано уже 10 миллионов, сообщает телеканал "360".

Фонд защиты национальных интересов рассчитывает, что к сбору подключатся различные организации. На пресс-конференции, на которой шла речь о сборе средств для "российской шпионки", руководитель Фонда Александр Малькевич заявил, что проблема в глобальном плане никак не решалась.

"Общая сумма долгов перед американскими адвокатами несколько дней назад составляла 43 миллиона рублей. <…> За считанное количество дней нам удалось собрать 10 миллионов рублей. Мы искренне рассчитываем, что различные организации подключатся к сбору", – подчеркнул Малькевич.

Как сообщает Telegram-канал "Караульный", Бутиной, находящейся в тюрьме города Таллахасси, теперь доступно примерно по 10 минут общения по телефону в день – до 300 минут в месяц. Об этом на пресс-конференции заявил отец Марии Валерий Бутин.

Он пояснил, что общался с дочерью несколько дней назад, условия пребывания россиянки, по сравнению со следственным изолятором, несколько демократичнее.