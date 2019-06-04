Дело о краже моста возбудили в Мурманской области

В Мурманской области прокуратурой Кировска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролета моста через реку Умба, имеющего статус объекта незавершенного строительства, сообщает ведомство.

"В мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам кражи, совершенной в крупном размере. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Кировска.

Как сообщает "Интерфакс", в полицию обратились жители поселка Коашва Мурманской области, которые сообщили о пропаже части мостового пролета. Раньше по этому мосту вывозили концентраты редкоземельных металлов с Ловозерского горно-обогатительного комбината. В 2007 году железнодорожные пути разобрали, и он так и остался недействующим.