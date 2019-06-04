Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года, сообщает РИА "Новости".

"Чтобы все быстрее заработало, я дал поручение по итогам государственной комиссии увязать госпрограмму с национальными проектами", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что программа охватывает весь спектр вопросов, касающихся села. Ее задача — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры.

В паспорте госпрограммы указано, что с 2020 по 2025 год на программу будет выделено 2,288 трлн рублей, из них — 1,061 трлн из федерального бюджета.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, для граждан и предприятий предусмотрены льготные кредиты: "Кредиты на покупку и строительство жилья со ставкой до 3%, на приобретение инженерного оборудования для домовладений под 5% годовых, на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним по ставке до 5%".

Патрушев подчеркнул, что госпрограмма начинает действовать с 2020 года, в феврале министерство планирует "заключить финальные соглашения с регионами, учитывающие необходимые мероприятия и объемы их финансирования".