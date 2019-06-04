АЗС "Роснефти" оцепили в Барнауле из-за подозрительного "чемодана"

Периметр был оцеплен полицией, на месте работали кинологи и саперы. / Фото: amic.ru

В Барнауле на АЗС "Роснефти", напротив ТРЦ "Галактика", найден подозрительный предмет, в результате чего на место были вызваны саперы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Отмечается, что на территории автозаправки был найден подозрительный предмет. По сообщениям очевидцев, периметр был оцеплен полицией, на месте работали кинологи и саперы.

Как сообщили в пресс-службе городского МВД, проводится проверка.

"Ехал мимо. Там какой-то чемодан вытаскивали, грязный весь. Я думаю, из-за него сыр-бор", — пишет в комментариях один из очевидцев. "Подозрительный чуть больше похож на чемодан из-под аккордеона", — добавил другой комментатор.

"Они нашли дешевый бензин. Его эвакуируют, чтобы обезопасить горожан", — шутят другие в комментариях под записью в паблике.