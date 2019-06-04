В Свердловской области министерство общественной безопасности не согласовало проведение 4 июня пикета против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщает РИА "Новости".

Уведомление о проведении акции ранее подал юрист Иван Волков. Он отметил, что цель пикета — еще раз заявить городским властям свою позицию, не дать забыть об этом вопросе. Помимо этого, организаторы называли своей задачей формирование гражданского общества в Екатеринбурге.

Горожане планировали требовать провести референдум вместо опроса и исключить сквер из списка возможных мест для строительства храма.

"В связи с тем, что при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия были допущены нарушения, министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", — говорится в сообщении администрации города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей по строительству храма в сквере. Такое предложение ранее высказал президент России Владимир Путин.