Телеведущий Максим Галкин в эфире программы "Познер" на Первом канале рассказал Владимиру Познеру, что его перестали звать в жюри "Клуба веселых и находчивых" после того, как он поставил низкую оценку одной из команд.

"Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был членом жюри, больше меня не звали. Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг", — рассказал Галкин.

Он заявил, что во время перерыва ведущий президент КВН Александр Масляков объяснил ему, что здесь "не принято" ставить низкие оценки.

Галкин подчеркнул, что после этого разговора начал ставить высокие оценки всем командам. После этого он больше не получал приглашения войти в состав жюри.