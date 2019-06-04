Опубликовано видео с места убийства директора ТЦ в Подмосковье

СК показал работу криминалистов на месте убийства 60-летнего директора торгового центра "Все" в Подмосковье, а также кадры с киллером, сообщает телеканал "360".

Происшествие случилось во вторник, 4 июня, в поселке Поварово Солнечногорского района. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда тот заходил в помещение ТЦ. Потерпевший погиб.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято три гильзы. Отрабатываются различные версии совершенного убийства", — рассказали в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что наемный убийца, предположительно, приехал к ТЦ на мотоцикле и, не снимая шлема, дожидался жертву у служебного входа. После злоумышленник покинул место преступления. Для нападения скорее всего использовался пистолет Макарова, оснащенный глушителем.